Doch Fußgänger, Auto- und Radfahrer dürfen weiterhin nicht auf die Elbbrücke, die Teil der Bundesstraße 172 ist. Sie war am 7. November 2024 überraschend aus Sicherheitsgründen gesperrt worden. Der Sperre erfolgte nach einer Sonderprüfung als Konsequenz des Teileinsturzes der Carolabrücke in Dresden. Diese Prüfung hatte akuten Handlungsbedarf für die Brücke in Bad Schandau ergeben. Das Bauwerk besteht ebenso wie die Carolabrücke aus Spannbeton.