Trotz gestiegener Preise werden am Skilift in Altenberg in der kommenden Wintersaison bis zu 300.000 Gäste erwartet. Das sei in etwa das Fahrgastniveau wie vor der Corona-Pandemie im Jahr 2019, sagt Betriebsleiter Manuel Püschel. Er hofft, am 15. Dezember mit dem Betrieb des Skilifts starten zu können. Auch Ferienwohnungsbetreiber freuen sich auf die kommenden Monate.