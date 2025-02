Fröhlich-frostiger Filmdreh Die Sebnitzer Olsenbande rettet den "Tag der Sachsen"

"Drehbuch wird mündlich geschrieben"

Insgesamt 20 Sebnitzerinnen und Sebnitzer im Alter von fünf bis 57 Jahren stehen in Kostümen am Rande des Marktplatzes und warten geduldig auf ihren Einsatz. Perücken, ondulierte Haare, Sakkos, Hüte, Feinstrumpfhosen - während die Herren in ihren Sakkos wenigstens ein bisschen vor den frostigen Temperaturen geschützt sind, stehen die Damen in dünnen Kleidchen und Feinstrumpfhosen und ziehen leicht die Schultern hoch.

Trotz frostiger Temperaturen und vor Kälte steifen Fingern scherzt und lacht die Hobbyschauspieltruppe. Kein Jammern und Klagen, dafür jede Menge Begeisterung, wenn wieder eine Szene im Kasten ist oder jemand eine gute Idee für eine kleine Improvisation hat.

"Wir schreiben das Drehbuch mündlich", scherzt Hobbyschauspieler Thomas Maatz. "Das Gerüst der Handlung steht, aber wir entwickeln die Details spontan", fügt Christoph Ehrlichmann hinzu. Der Erzieher ist nebenberuflich Alleinunterhalter und führt Regie.

Bildrechte: MDR /Katalin Valeš

"Tag der Sachsen" in Gefahr?

"Ohne die Sebnitzer Seidenrose kann der 'Tag der Sachsen' nicht stattfinden", erklärt Anna Maaz. Sie trägt ein blaues Sakko, hat eine kamelfarbene Ballonmütze auf dem Kopf und eine originalgetreue Lederarzttasche in der Hand. Die 26-Jährige spielt den Möchtegern-Ganoven Kjeld und ist Teil des Trios, das für den Filmdreh in Sebnitz verantwortlich ist.

Gemeinsam mit Christoph Ehrlichmann und Michelle Fasold hat sie Freunde und Familie für die Drehabeiten organisiert. Premiere hat der Kurzfilm zum Samzer Fasching am 8. März in der Sebnitzer Stadthalle. Das große Finale des Films soll dann live in der Stadthalle in der Realität enden: "Dann kommen die Figuren aus dem Film nämlich in ihren Kostümen in die Stadthalle und spielen die letzte Szene live auf der Bühne", erklärt Ehrlichmann.

Bildrechte: MDR /Katalin Valeš

Bürgermeister wird zum Filmstar

"Sebnitz ist zwar keine Kulturhauptstadt, aber wir haben hier jede Menge kulturell Interessierte", sagt Oberbürgermeister Ronald Kretzschmer. Heute trägt er einen karierten Tweed Blazer in beige über seinem schwarzen Rollkragenpullover und passend dazu einen kaki-farbenen Hut. In dem Kurzfilm spielt er eine Gastrolle: "In jedem von uns steckt doch ein gewisses schauspielerisches Talent. Ist doch schön, wenn man das mal einbringen kann."

Eine große Umstellung bedeutet sein Auftritt nicht für ihn: Ronald Kretzschmer spielt den Bürgermeister. Der hat die zündende Idee, die Olsenbande zur Hilfe holen, um den Tag der Sachsen zu retten. Gedreht wurde die Szene im Bürgermeisterzimmer.

Bildrechte: MDR /Katalin Valeš

Drehorte in ganz Sebnitz