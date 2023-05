Eigentlich sollte der umstrittene sogenannte Corona-Gedenkstein der rechtsextremen Kleinstpartei "Freie Sachsen" in Zinnwald in diesen Tagen abgerissen werden. Allerdings hat die Partei gegen das Verwaltungsgerichtsurteil vom Dienstag Beschwerde eingelegt. Wie das Sächsische Oberverwaltungsgericht am Freitag mitteilte, haben die "Freien Sachsen" jetzt eine Woche lang Zeit, ihre Stellungnahme einzureichen. Dann würde zeitnah entschieden, ob die Anordnung zum Abriss des Steins rechtmäßig war oder nicht, sagte eine Gerichtssprecherin MDR SACHSEN.