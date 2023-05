Urteil Verwaltungsgericht: Gedenkstein der "Freien Sachsen" muss abgerissen werden

Der Gedenkstein der "Freien Sachsen" in Zinnwald hatte in den letzten Wochen für Aufsehen und Diskussionen gesorgt. Das Verwaltungsgericht in Dresden hat nun über eine Aufforderung der Polizei entschieden, den Stein zu entfernen. Der Rechtsstreit könnte aber trotzdem noch weitergehen.