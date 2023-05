Nach Beschluss Gericht: "Corona-Denkmal" in Zinnwald beschäftigt weiter Polizei

Die rechtsextremen "Freien Sachsen" haben in Zinnwald einen Gedenkstein gegen die Coronamaßnahmen aufgestellt. Das sorgt für Empörung. Jetzt soll der Stein entfernt werden, weil er möglicherweise gegen Gesetze verstößt. Die Polizei in Dresden will noch am Freitag über den Widerspruch gegen ihre Verfügung entscheiden.