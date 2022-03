Laut Staatsanwaltschaft Dresden soll der Mann am 12. Dezember über Whatsapp geäußert haben, dass der Bürgermeister erschossen gehöre. Der Beschuldigte hatte den Hasskommentar 24 Stunden lang für seine WhatsApp-Kontakte sichtbar gemacht. Ein mit dem Beschuldigten in Kontakt stehender Nutzer leitete das angedrohte Tötungsdelikt an den Bürgermeister weiter. Er hatte in einem Facebook-Kommentar Beschränkungen wegen der Pandemie verteidigt und auch die "Sorglosigkeit einer Minderheit" für die Beschränkungen mitverantwortlich gemacht.