Drei Unbekannte haben in Glashütte im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge in der Nacht zum Freitag einen Geldautomaten gesprengt. Mehrere Anwohner hätten beobachtet, wie die Täter in einem dunklen Fahrzeug vom Tatort flüchteten, teilte die Polizei am Morgen mit.