Uhrmacherkunst Markenschutz für Uhren aus Glashütte

Luxusuhren, die in Glashütte hergestellt wurden, sind ab sofort durch ihre Herkunftsangabe besonders geschützt. Das geht aus einer neuen Verordnung hervor, die der Bundesrat am Freitag einstimmig beschlossen hat. Darin wurden verbindliche Anforderungen für die Verwendung der geographischen Herkunftsangabe "Glashütte" für Uhren festgelegt, teilt das sächsischen Justizministerium mit.

Die Vorlage, die auf eine Initiative des Freistaates aus dem Jahr 2019 zurückgeht, soll für mehr Rechtssicherheit für die in Glashütte ansässigen Uhrenhersteller sorgen. Sie soll besser vor einer missbräuchlichen Verwendung der Bezeichnung "Hergestellt in Glashütte" schützen, heißt es in der Mitteilung des Ministeriums.