Bei einem Großbrand in Bad Gottleuba sind in der Nacht zum Sonntag zwei Gebäude zerstört worden. Nach Angaben eines Anwohners hatte ein Blitzeinschlag den Brand in einer Scheune ausgelöst. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandes auf das angrenzende Wohnhaus nicht verhindert werden. Zwei Menschen in dem Haus brachten sich rechtzeitig in Sicherheit.