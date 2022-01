In Heidenau im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ist am Freitagabend in einer Werkhalle ein Feuer ausgebrochen. Wie es zu dem Ausbruch auf dem Gelände der ehemaligen Maschinenfabrik kam, sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher am Samstagmorgen. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen und werde auch einen Brandursachenermittler hinzuziehen. Verletzte habe es nicht gegeben. Die Halle sei fast vollständig niedergebrannt, so die Polizei.

100 Feuerwehrmänner- und frauen waren im Einsatz. Bildrechte: Daniel Förster