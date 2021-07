Innenminister Roland Wöller war am Sonntag in Bad Schandau vor Ort, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Im Ortsteil Krippen waren auch am Sonntagmittag zum Teil noch Straßen überschwemmt. Am Dienstag wolle das Kabinett über die Lage beraten, so Wöller. Dann werde man sehen, wo und in welchem Umfang der Freistaat helfen kann.

Bildrechte: xcitepress