Hinten an den Laden schließt sich die Backstube von Frank Gröger an. Seinen Betrieb mit drei Außenstellen und 28 Mitarbeitern trifft die wirtschaftlich angespannte Situation mit voller Breitseite. Der Mindestlohn hebt ab Oktober die Personalkosten an. Der Gaspreis hat sich für seinen Betrieb bereits verdoppelt. Tendenz steigend. Doch damit nicht genug. "Ein Kilo Mehl hat vor einem Jahr die Hälfte von dem gekostet, was es jetzt kostet", sagt Gröger. "Beispiel Butter: Auch das doppelte. Es merkt ja jeder im Discounter oder wo auch immer er seine Butter kauft."