Ein seit 48 Tagen in Sebnitz vermisstes Känguru ist tot. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Beuteltier am Sonntagabend verletzt an einer Straße im Ortsteil Schönbach gefunden. Wenig später sei es am Unfallort an seinen Verletzungen verstorben. Das Känguru war offenbar mit einem unbekannten Auto zusammengestoßen. Wie ein Polizeisprecher MDR SACHSEN sagte, wird der Unfall als ein Wildunfall eingestuft. Doch es wurde keine Anzeige wegen Unfallflucht gestellt, wie sonst üblich, wenn es einen Geschädigten gibt.