Invasive Tierarten dürfen in der EU und Deutschland grundsätzlich nicht als Haustiere gehalten werden, wenn sie auf der sogenannten Unionsliste geführt werden. Diese Liste umfasst Arten, die erhebliche negative Auswirkungen auf die Biodiversität haben und sich leicht ausbreiten können. Die Haltung, Zucht, Vermarktung und Einfuhr solcher Arten sind verboten.



Ausnahmen gelten für bereits gehaltene Tiere, die vor ihrer Listung angeschafft wurden. Diese dürfen bis zu ihrem natürlichen Lebensende gehalten werden, müssen jedoch ausbruchsicher untergebracht sein.



Invasive Arten treten mit den heimischen Tieren in Konkurrenz, um Lebensraum und Ressourcen. Zudem können die fremden Tiere Krankheiten und Schädlinge einführen und richten wirtschaftlichen Schaden an. Einer Schätzung zufolge, liegen die Kosten für die Beseitigung dieser Arten in der EU zwischen 9,6 und 12,7 Milliarden Euro - pro Jahr!