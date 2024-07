Hochbetrieb im Dopinglabor in Kreischa bei Dresden. Analysen und Proben ohne Ende, denn kurz vor den Olympischen Sommerspielen in Paris ist das Institut für Dopinganalytik am absoluten Limit, Akkordarbeit ist angesagt, wie Institusleiter Sven Voss MDR SACHSEN erzählt. "Es wird zum Beispiel kurzfristig erst klar, welche Athleten an den Olympischen Spielen teilnehmen", sagt er. "Die brauchen dann noch eine Dopingprobe. Deshalb brennt hier gerade die Hütte."