Im Amtsgericht Dippoldiswalde ist seit Dienstag eine Ausstellung der Justizvollzugsanstalt (JVA) Zeithain zu sehen. In dem Gefängnis können Inhaftierte eine Art Kunsttherapie machen, ihr Lebensgefühl hinter Gittern in Kunstwerken verarbeiten. Die Kunsttherapeuten würden sowohl in Einzeltherapien als auch in Gruppen arbeiten und könnten dadurch ganz individuell auf die Inhaftierten eingehen, sagt Alfred Haberkorn von der JVA Zeithain.