Lohgerbermuseum Endspurt auf der Museumsbaustelle in Dippoldiswalde

Seit drei Jahren ist das Lohgerbermuseum in Dippoldiswalde wegen Sanierung geschlossen. Jetzt aber sind die Bauarbeiten in dem Stadtmuseum abgeschlossen und in die Ausstellungsräume zieht langsam Leben ein. Für eine Veranstaltung im Rahmen der Tschechisch-Deutschen Kulturtage öffnet das Museum bereits am Mittwoch seine Türen.