"Besonders ist am Sonnabendvormittag ein Märchenrundgang um die Burg herum mit echten Märchenfiguren, die das Theater Libre und Schillers Schüler darstellen. Daneben gibt es viele Lesungen und Theatervorführungen." Am Sonntag sind die Landesbühnen Sachsen zu Gast. Auch Kinder aus Hohnstein machen am Wochenende mit: Am Sonntagnachmittag singt der Spatzenchor der örtlichen Grundschule die Ballade von Dornröschen.

Die Gästeinfo-Chefin Anne Kadalla freut sich besonders auf die Mitmachschmiede für Große und Kleine, wo man sich Mini-Hufeisen oder Miniaturen schmieden könne. Die Leiterin hofft darauf, dass sich die Besucher beim Märchenrundgang am Sonnabend auf die Magie der Hohnsteiner Gassen, der darüber thronenden Burg und Natur ringsum einlassen und die lebendigen Märchenfiguren genießen. "Das bettet sich alles phantastisch ein in unsere Landschaft und Felsenwelt. Ich sage mal so: Wer hat das so? So eine Märchenwelt in seinem Ort!"