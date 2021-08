Am Wochenende haben sich in der Sächsischen Schweiz Laiendarsteller aus ganz Deutschland am diesjährigen Napoleon-Biwak beteiligt. In der Nähe von Hohnstein stellten rund 350 Statisten die Schlacht napoleonischer Truppen gegen die Alliierten von 1813 nach, erklärte Organisator Bernd Schaller MDR SACHSEN. Rund 300 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die Schlacht laut Veranstalter.