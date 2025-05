In Neustadt in Sachsen im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge wird heute ein neuer Bürgermeister gewählt. Der Amtsinhaber Peter Mühle hört vorzeitig auf und geht in den Ruhestand. Für seine Nachfolge bewerben sich Matthias Mews von der CDU und der parteilose Alexander Sachse, der von den Freien Wählern aufgestellt wurde. Die Wahllokale haben bis 18 Uhr geöffnet. Sollte keiner der beiden Kandidaten die absolute Mehrheit erreichen, kommt es am 15. Juni zu einem zweiten Wahlgang.