Ein verunfallter Motorradfahrer sei ihr Spender, habe es damals in der Berliner Charité geheißen. An die Angehörigen des jungen Mannes habe sie anonym einen Dankesbrief geschrieben. "Das will ich nun wiederholen", betont die Rentnerin. Sie hat noch viele Ideen und Pläne zu diesem ihr wichtigen Thema. Aber jetzt müsse sie bald los: "Ich gehe in die Sauna und danach tauche ich in die Malter." (Anmerk. d. Red.: gemeint ist die gleichnamige Talsperre.)