Kurioser Einsatz Polizei sucht ausgebüxtes Känguru - Wildtierpark hätte Interesse

12. März 2025, 16:54 Uhr

Bei Sebnitz hat ein Mann auf der Straße ein Känguru fotografiertt und die Polizei gerufen. Die sucht nun das Tier, das wahrscheinlich ausgebüxt ist. Ums Überleben des Beuteltieres macht sich der Tierparkdirektor in Görlitz keine Sorgen. Dafür macht sich ein Wildparkleiter in der Nähe von Altenberg Hoffnungen. Sollte das Känguru ein Weibchen sein, gefangen werden und nicht zurück in sein altes Zuhause dürfen, hätte er Platz und ein einsames Känguru-Männchen, das sich auch freuen würde.