Die Polizei in Dresden ermittelt gegen einen Kollegen in den eigenen Reihen. Wie die Behörde am Freitag mitteilte, wird gegen einen aktuell unbekannten Polizeibeamten wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt. Es seien Vorwürfe bekannt geworden, wonach der Polizist am Donnerstag bei einer gemeinsamen Feier mit Kollegen in zivil auf der Burg Hohnstein in der Sächsischen Schweiz den Hitlergruß gezeigt haben soll.