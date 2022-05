Feuerwehreinsatz Qualmende Lok legt Bahnverkehr bei Bad Schandau lahm

Am Sonntagabend hat auf der Bahnstrecke zwischen Bad Schandau und Schöna eine tschechische E-Lok gebrannt. Als Qualm aufstieg, stoppte der Regionalzug, der zwischen Dresden und Usti verkehrt, am Bahnhof Krippen. Die Fahrgäste verließen den Zug und Feuerwehr, Rettungsdienst und Bundespolizei rückten an.