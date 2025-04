Tödliche Biowaffe aus dem Gartenfachmarkt - Rizin oder Ricin ist einer der giftigsten Eiweißstoffe, die es in der Natur gibt. Acht Samenkörner des Wunderbaums können schon genug Gift enthalten, um einen Menschen zu töten.



- Ein Gegengift gibt es nicht. Die Wissenschaft sucht seit Jahrzehnten danach.



- Bereits winzige Dosen können innerhalb von 36 bis 72 Stunden zum Tod führen.



- Das Gift kommt in den Samenschalen der Pflanze Ricinus Communis vor. Die Pflanze des "Wunderbaums" wächst in so manchen Vorgärten und in Parkanlagen.



- Rizin ist auf der Kriegswaffenliste (Anlage zu § 1 Abs. 1 des Kriegswaffenkontrollgesetz) unter "Biologische Waffen aufgeführt. Quelle: Medizinische Fakultät Münster/Kriegswaffenkontrollgesetz