Rizin oder Ricin ist einer der giftigsten Eiweißstoffe, die es in der Natur gibt. Acht Samenkörner des Wunderbaums können schon genug Gift enthalten, um einen Menschen zu töten. Ein Gegengift gibt es nicht.



Die Wissenschaft sucht seit Jahrzehnten danach. Bereits winzige Dosen können innerhalb von 36 bis 72 Stunden zum Tod führen. Das Gift kommt in den Samenschalen der Pflanze Ricinus Communis vor. Die Pflanze des "Wunderbaums" wächst in so manchen Vorgärten und in Parkanlagen. Rizin ist auf der Kriegswaffenliste (Anlage zu § 1 Abs. 1 des Kriegswaffenkontrollgesetz) unter "Biologische Waffen aufgeführt.