Allerdings räumt LKA-Sprecher Anders ein, dass es bereits im Dezember eine Durchsuchung bei dem Jugendlichen gegeben habe. Dabei sei Rizin in geringer Konzentration gefunden worden. Was der Jugendliche mit dem tödlichen Gift vorhatte und ob er einer bestimmten Gruppierung angehörte, ist laut LKA bislang noch unklar.

Rizin oder Ricin ist einer der giftigsten Eiweißstoffe, die es in der Natur gibt. Acht Samenkörner des Wunderbaums können schon genug Gift enthalten, um einen Menschen zu töten. Ein Gegengift gibt es nicht. Die Wissenschaft sucht laut Medizinischer Fakultät an der Universität Münster seit Jahrzehnten danach.

Bereits winzige Dosen können laut Robert Koch-Insitut innerhalb von 36 bis 72 Stunden zum Tod führen. Das Gift kommt in den Samenschalen der Pflanze Ricinus Communis vor. Die Pflanze des "Wunderbaums" wächst in so manchen Vorgärten und in Parkanlagen. Rizin ist auf der Kriegswaffenliste (Anlage zu § 1 Abs. 1 des Kriegswaffenkontrollgesetz) unter "Biologische Waffen aufgeführt.