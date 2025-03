Ich weiß nicht, ob das vielleicht an mir persönlich liegt. Es gibt Leute im Stadtrat, die haben nur Probleme mit mir, aber nicht mit der Verwaltung.

Zudem gebe es zahlreiche interne Probleme innerhalb der Verwaltung. Die Unstimmigkeiten seien zuletzt immer deutlicher geworden, so Wiesenberg. Angesichts der großen finanziellen Probleme, vor denen Altenberg gegenwärtig steht, sehe er sich nicht mehr in der Lage, sein Amt entsprechend zu führen. Auch gesundheitliche Gründe seien für seine Entscheidung mit ausschlaggebend. "Ich konnte einfach nicht mehr die Kraft liefern, die ich liefern musste, um Altenberg voranzubringen." Damit genug Zeit für die Nachfolge bleibt, will Wiesenberg bis Ende des Jahres im Amt bleiben.