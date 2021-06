Tourismus Sächsische Schweiz ist "nachhaltiges Reiseziel"

Die Sächsische Schweiz ist als erste Region in Sachsen ein sogenanntes "nachhaltiges Reiseziel". Ein entsprechendes Zertifikat ist am Freitagmittag in Schmilka übergeben worden - in Anwesenheit von Sachsens Tourismusministerin Barbara Klepsch (CDU) und dem Landrat des Landkreises Sächsischen Schweiz-Osterzgebirge, Michael Geisler (CDU). Damit werde ein Zeichen gesetzt, sagte Geisler, der auch Chef des Tourismusverbandes Sächsische Schweiz ist.