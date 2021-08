Das Grundstück mit dem Zirkelstein in der Sächsischen Schweiz ist verkauft. Der Zuschlag ging an einen Interessenten aus der Region, wie eine Sprecherin der für den Verkauf verantwortlichen Bank am Montag sagte. Zur Kaufsumme würden keine Angaben gemacht. Das Angebot im Internet lag bei knapp 200.000 Euro.