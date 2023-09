Nicht in der Statistik inbegriffen sind hier unter anderem mehr als 100 illegal Eingereiste, die die Bundespolizei von Berggießhübel am Dienstag innerhalb von vier Stunden im Osterzgebirge aufgegriffen hatte. Wie Polizeisprecher Steffen Ehrlich sagte, hatte es zuvor meist Bürgerhinweise gegeben. Einige betrafen Menschen, die in Geising offenbar auf einen Zug warteten. Wie sich herausstellte, handelte es sich um 33 Syrer. Weitere 20 wurden auf einem Feld direkt an der tschechischen Grenze entdeckt. Alle wurden zunächst auf eine Dienststelle der Bundespolizei gebracht, die meisten von ihnen später in eine Erstaufnahmeeinrichtung.