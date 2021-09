Im Nationalpark Böhmische Schweiz hat es einen Steinschlag gegeben. Wie die tschechische Internetplattform "idnes" berichtet, setzte sich am vergangenen Wochenende am Berg "Koliště" eine 12 Meter lange Felswand in Bewegung. Der Berg liegt wenige Kilometer südöstlich des Grenzübergangs zu Tschechien bei Schmilka. Die Sandsteine hätten einen Wanderweg verschüttet. Verletzt wurde niemand. Weitere Felsblöcke drohen herabzustürzen und könnten eine Straße treffen. In den kommenden Tagen wollen sich Geologen ein Bild von der Lage machen und die nächsten Schritte festlegen.