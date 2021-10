Demnach laufen derzeit noch Reparaturarbeiten an der Strecke im Sebnitztal. So werde demnächst der Bahndamm im Bereich Rathmannsdorf stabilisiert. Bei einem Unwetter im Juli dieses Jahres waren die Gleise der Nationalparkbahn zwischen Kohlmühle und Rathmannsdorf stark beschädigt worden. Weil es an der Stelle auch beim Hochwasser 2010 Schäden gegeben hatte, plane man einen robusteren Wiederaufbau des Bahndamms, so die Bahnsprecherin. In den vergangenen Monaten habe man an der Strecke aufgeräumt, Schäden begutachtet sowie die Reparatur geplant und mit den zuständigen Aufsichtsbehörden abstimmt.