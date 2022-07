Mehr als ein Freibad: Auf zum Familien-Outdoor-Erlebnis in Heidenau

Das Highlight: Die Racer-Slide-Rutsche

Im vergangenen Jahr hat das Freibad hundertjähriges Jubiläum gefeiert und eine tolle neue Rutsche bekommen. Bademeister Christoph Halle ist stolz darauf: "Unsere Rutsche ist die sogenannte Racer-Slide mit drei Bahnen. Sie ist 70 Meter lang, circa sieben Meter hoch und hat eine Zeitmessanlage". Aber am besten sind natürlich die Kurven. Auf was für eine Geschwindigkeit kommt man denn da so? "Der aktuelle Rutschrekord liegt bei circa 8,7 Sekunden", so der Bademeister.

Eine Truppe Jungs kommt gerade vom Rutschen. Was ist euer Rekord? "Zehn Sekunden ungefähr, zehn komma irgendwas". Ein anderer Junge muss dringend etwas los werden: "Wir haben den Sensor ausgetrickst." Aha. Wie genau, fragen wir lieber nicht nach. Rutsche im Freibad als Herausforderung: "Ohjee, worauf hab‘ ich mich da nur eingelassen", eine Mutter kommt mit ihren Kinder glücklich und erleichtert tatsächlich unten an. Bildrechte: Ilka Nozon

Kräfte messen im Rutschen-Wettbewerb

Einmal pro Saison gibt es einen richtigen Rutschwettbewerb. Die Idee wurde dieses Jahr geboren und soll nun zur Tradition werden. Wer es nicht so schnell mag, kann auch die breite, gemütlichere Rutsche nutzen, die aber nach unten hin auch ordentlich abgeht. "Die Rutsche ist etwas für die kleineren Kinder. Beachten sollte man aber die Wassertiefe am Ende der Rutsche, 1,35 Meter", so der Bademeister. Am Rutschenende stehen immer wieder Eltern und nehmen die Lütten mit offenen Armen in Empfang.

Die Rusche zum Entspannen! Unten taucht man aber doch ab. Wassertiefe: 1,35 Meter. Bildrechte: Ilka Nozon

Welche Baderegeln sind zu beachten? Der Bademeister fasst schmunzelnd zusammen: Gegenseitige Rücksichtnahme,

nicht so laut schreien,

Spaß haben. :-)

Die Imbiss-Schlemmeroase - für jeden was dabei

Baden macht hungrig. Auf dem Weg zur Imbiss-Schlemmeroase geht die Frage an ein 14-jähriges Mädchen. "Bist du öfter hier?" Sie: "Ja klar, hier gibt es Langos. In welchem Freibad bitte, gibt es Langos." Gute Frage. Uns fällt keins ein.



Überhaupt: Das Thema Essen im Freibad, ist so eine Sache für sich. Pommes, Bockwurst, Currywurst, Kartoffelsalat und ähnliche kulinarische Gaumenfreuden findet man in den meisten Freibädern. Im Heidenauer Bad gibt es diese traditionellen Badgerichte auch. Der Kartoffelsalat ist selbstgemacht und schmeckt wirklich gut. Dazu gibt es eben auch Langos, Crêpes in allen Varianten und sogar einen Stand, an dem indische Leckereien wie Chicken Tikka oder feines Curry frisch zubereitet werden. Das bietet nicht jedes Bad: Langos im Bikini genießen. Ganz klassisch mit saurer Sahne, Schinken und Käse. Bildrechte: Ilka Nozon