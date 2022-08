Schilderwald und Schildersegen

Nach fast 40 Minuten kommt der Bus an seiner Endhaltestelle an. Dort locken mich die zahlreichen Wanderschilder auf die andere Straßenseite. Sie zeigen in alle Himmelsrichtungen - aber keines den Weg zur Kräuterbaude. Gut, ich könnte jetzt mit meinem Handy und Google Maps nachschauen. Ich will es aber auf die gute alte Art schaffen.

Die Kräuterbaude liegt im Südosten von Sachsen an der Grenze zu Nordböhmen. Dort kommt der Begriff Baude auch her. Damit ist eine Ausflugsstätte oder ein Restaurant mit Übernachtungsmöglichkeit gemeint. Bildrechte: MDR/Susanne Langhans Letztendlich finde ich das entscheidende Schild. Es steht rechter Hand der Haltestelle, ein paar Meter abseits. Durch die blendende Sonne konnte ich das nicht sehen. Von dem Moment an ist wieder alles klar. Denn an allen möglichen Abzweigungen ist gut sichtbar das nächste Schild angebracht oder aufgestellt. So laufe ich kurz an der Straße entlang und biege dann auf einen Weg ein, der sich zwischen Wiesen und Wald dahinschlängelt.



Dabei spaziere ich an Kühen und Pferden vorbei und fühle mich von jetzt auf gleich wie im Urlaub. Nach etwa zehn Minuten komme ich an der Kräuterbaude an. Wer überall etwas länger stehen bleiben will, um die Natur zu bestaunen, sollte bis zu 20 Minuten einplanen.

Kräuterwanderungen zwischen ein und fast vier Stunden

An der Exkursion nehmen heute ein Ehepaar aus Brandenburg und eine Mutter und ihre Tochter aus Chemnitz teil. Wie die Kräuterhexe mir später erklärt, seien so wenige Teilnehmer die Ausnahme. Das könne daran liegen, dass ich mir die Exkursion ausgesucht hatte, die vom Nationalpark unterstützt wird und etwas anspruchsvoller ist. Darum gleich mal der Hinweis: Es gibt verschiedene Touren.



Wir waren fast dreieinhalb Stunden unterwegs. Für jüngere Kinder empfiehlt Janet Hoffmann Exkursionen, die nur eine Stunde dauern und insgesamt spielerischer ablaufen. Spaß für Klein und Groß gäbe es auch beim Kräuterkochkurs, ergänzt die Expertin. Darüber hinaus bietet sie noch Kurse an, in denen Salben und Essenzen hergestellt werden.

Die Nachtkerze schmeckt nach Schinken. Janet Hoffmann Kräuterhexe

Rotklee ein natürlicher UV-Schutz

Unsere Tour war inhaltlich sehr gehaltvoll. Wir sind zunächst an der Baude geblieben und danach durch den Wald spaziert, beziehungsweise ab und an gestolpert. Denn laufen und gleichzeitig schreiben ist schwierig. Ohne Notizen geht es aber nicht. Die Kräuterhexe sagt so viele tolle Dinge, an die ich mich unbedingt erinnern will. Sie zeigt zum Beispiel auf den Rotklee und erklärt: "Diese Blüte tut der Haut gut und ist aufgebrüht als Tee oder verarbeitet zu einer Salbe ein natürlicher UV-Schutz."