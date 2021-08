Am Ende wird alles gut – das könnte als Fazit über der Radtour stehen, die meine Tochter und mich ins deutsch-tschechische Grenzgebiet verschlagen hat. Dass wir eine ausgiebige Radtour mit Picknick machen wollen, stand schon seit Monaten fest. Doch Corona, Abistress, Wetter – irgendwas war immer. Nun drückte langsam der Schuh, denn das Kind zieht weg und die versprochene Radtour drohte auszufallen. Wir schaufelten uns einen Sonnabend in den Ferien frei und das Wetter passte auch. Mit der S-Bahn bis Pirna fahren, dann nach Schmilka radeln und je nach Lust und Kondition noch ein Stück zurück – das war der Plan.

Hektik am Fahrkartenautomaten

Dann plötzlich Hektik am Morgen. "Wir wollen doch 9:40 Uhr mit der S-Bahn fahren", bekomme ich zu hören, als ich kurz nach 8:00 Uhr verkünde, noch schnell den Wochenendeinkauf erledigen zu wollen. Okay, im Eiltempo durch den Supermarkt, schnelles Frühstück und ab zum Bahnhof. 10:10 Uhr – das sollte unsere Bahn sein. Panik am Fahrkartenautomat. Bargeld nimmt er nicht, EC-Karte geht nicht. In letzter Minute können wir dann doch noch ein Familientagesticket und zwei Fahrradkarten buchen. Kaum ziehen wir die Fahrscheine aus dem Stempelgerät, rollt auch schon die S1 Richtung Schöna ein.

Und plötzlich ist der Zug rappelvoll

Immer mehr Wanderer und Radfahrer steigen in die S-Bahn (Archivbild) Bildrechte: imago/Sven Ellger Voller Freude nehmen wir im – noch leeren – Fahrradabteil Platz. Durchatmen. Zwei Stationen später schieben zwei Mountainbiker mittleren Alters, kleidungstechnisch Tour-de-France-Niveau, ihre Räder ebenfalls in das Abteil. Sofort stellt sich bei mir dieses seltsame Gefühl der Verbundenheit ein. Dass uns dieses Brüder-und-Schwestern-im-Geiste-Gefühl schon kurze Zeit später zu Hilfe kommen wird, konnte ich in dem Moment noch nicht ahnen. Denn mit jeder Station in Dresden füllt sich die S-Bahn merklich mit Reisenden. Am Hauptbahnhof ist unser Abteil schließlich so voll, dass kein Durchkommen mehr ist. Ich versuche Blickkontakt mit meiner Tochter zu halten, die auf der anderen Seite sitzt. Das ist kaum möglich. Und die Luft wird langsam dünn. Ich denke kurz an die steigenden Corona-Fallzahlen, versuche das aber schnell zu verdrängen.

Wichtiger Hinweis am Nationalparkbahnhof

Im Nationalparkbahnhof gibt es Toiletten und auch leckeres Softeis. Bildrechte: dpa Schließlich halten wir eine kurze Krisensitzung ab. Und dann Planänderung. Ausstieg in Pirna bei diesen Menschenmassen mit den Rädern ausgeschlossen. Wir beschließen, uns an die Fersen der beiden Radprofis zu heften. Sie fahren bis Bad Schandau und wir jetzt auch. Glücklicherweise hat die Bahn schon in Rathen und Wehlen jede Menge Wanderer ausgespuckt, so dass wir jetzt gechillt mit unseren Fahrrädern aussteigen können. Auf dem Platz vor dem Nationalparkbahnhof sortieren wir uns, tragen Sonnencreme auf und überlegen, welche Route wir denn jetzt fahren wollen. Děčín 22 Kilometer lese ich auf dem Schild des Elberadweges. Na gut, dann halt nach Tschechien. Wir treten in die Pedalen. Nicht ohne den Hinweis gelesen zu haben, dass es im Nationalparkbahnhof leckeres Softeis gibt.

Tolle Bauerngärten entlang der Strecke