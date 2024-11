Nach der Sperrung der Elbbrücke Bad Schandau will der Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Buspendler entlasten. "Die Buslinien fahren wir aktuell links und rechts ans Elbufer heran", sagt Landrat Michael Geisler (CDU) MDR AKTUELL. Die Überfahrt sei nur per Fähre möglich. "Wir halten so eine Buslinie mit Fährzeit unterbrochen aufrecht."