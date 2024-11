Mit der gesperrten Elbbrücke in Bad Schandau müssen nun Anwohner und Touristen zeitraubende Umleitungsstrecken in Kauf nehmen. Selbst mit dem Fahrrad oder zu Fuß darf die Querung aus Sicherheitsgründen nicht betreten werden. Der regionale Busverkehr Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (RVSOE) stellt seine Fahrpläne um. Betroffen sind fünf Buslinien.

"Die Verkehrswege haben sich drastisch verändert", sagt Bürgermeister Thomas Kunack im Gespräch mit MDR SACHSEN. Bis in die Nacht hätten Mitarbeitende von Behörden routiert, um etwa die Buspläne für den Schülerverkehr und die Fährverbindungen an die Situation anzupassen. Auch Pflegedienste habe man schnell informieren müssen.

Will Büttner nun zu seinem Grundstück, muss er erst in die entgegengesetzte Richtung fahren. Es geht über Hügel und den Wald der Sächsischen Schweiz von Porschdorf über Hohnstein und Lohmen nach Pirna. Dort kommt er über den Fluss und muss dann am anderen Ufer die ganze Strecke wieder über Königstein zurückfahren. Alles in allem 50 Kilometer mehr. Was Büttner nicht nachvollziehen kann, ist, dass die Brücke auch für Radfahrer und Fußgänger tabu ist. "Man darf nicht mal als Fußgänger die Brücke betreten. Das ist makaber."