Der Stadtrat in Altenberg muss am Dienstagabend über einen kurzfristigen Kassenkredit entscheiden. Wie der Bürgermeister Markus Wiesenberg (CDU) MDR SACHSEN sagte, benötigt die Stadt einen höheren Kassenkredit, "um auch noch in drei Wochen zahlungsfähig zu sein". Konkret müsse Altenberg mit zwei Millionen Euro den Breitbandausbau vorfinanzieren, bevor dafür beantragte Fördermittel fließen. Das sei sehr schlecht für die Liquidität der Stadt. Der Landkreis sei darüber informiert.