Mitten in Wilsdruff, dort wo die Staatsstraße 36 von der Wielandstraße auf die Nossener Straße abbiegt, wird das Problem sichtbar. Die Kurve hier ist eng, die Gehsteige schmal. Das Haus an der Ecke versperrt die Sicht auf den Gegenverkehr. Der erhöhten Bordsteinkante sieht man an, dass hier regelmäßig Lastwagen entlangschrammen. Der Stein ist an mehreren Stellen abgeplatzt. Die provisorischen Eisenbeschläge sind völlig verbogen.