Eine Dresdnerin soll in einer Wohnung in Glashütte im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge eine illegale Hundezucht unter tierschutzwidrigen Bedingungen betrieben haben. Gegen die 39 Jahre alte Frau hat die Staatsanwaltschaft Dresden nun einen Strafbefehl wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz in mehreren Fällen beantragt. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Beschuldigte ohne Erlaubnis Tiere verschiedener Rassen gezüchtet hat, um sie zu verkaufen. Sie habe ihnen damit Leid und erhebliche Schmerzen zugefügt.