Am Donnerstag, 8. März und am Montag, 18. März ist die Bundesstraße B171 im Bereich der Bahnüberführung in Dippoldiswalde, Obercarsdorf voll gesperrt. Als Grund nannte die Stadtverwaltung den Ab- und Rückbau der Brücke der Sächsischen Dampfeisenbahnbahngesellschaft mbH (SDG) und die Schwerlasttransporte, die Materialien fahren.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Moritz Frankenberg