Der nächste Tag der Sachsen findet voraussichtlich in Sebnitz statt. Das sagte der Präsident des Kuratoriums Tag der Sachsen und Landtagspräsident, Matthias Rößler. Bei einem Bürgerentscheid votierten 64 Prozent der Sebnitzer dafür. "Ich denke, wir werden das gemeinsam stemmen", so Rößler. Wann das Fest genau stattfinden wird, ließ er offen. Im kommenden Jahr werde es zunächst keinen Tag der Sachsen geben. In einem Jahr wird in Sachsen auch ein neuer Landtag gewählt.