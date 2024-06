Nach der Bedrohung von Polizisten am Dienstag in Dippoldiswalde sitzt ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Gegen den 24 Jahre alten Mann werde wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und der versuchten gefährlichen Körperverletzung ermittelt, teilte die Staatsanwaltschaft Dresden am Freitag mit.