Hausfriedensbruch Polizei lässt illegale Techno-Party in einem Stollen bei Königstein platzen

Die Polizei löste am Sonnabend eine illegale Techno-Party bei Königstein in der Sächsischen Schweiz auf, bevor diese überhaupt offiziell startete. Die Polizei nahm die Personalien von 16 anwesenden Personen auf und verteilte Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs. Sie hatten eine Party in einem Stollen geplant gehabt.