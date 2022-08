"Fasching im Sommer" Possendorfer Teichfliegen: Mit großer Show ins Schwimmbecken kippen

Zwischen 600 und 1.000 Zuschauer lockt das Possendorfer Teichfliegen jedes Jahr in den kleinen Ort in der Nähe von Dippoldiswalde. In den vergangenen zwei Jahren musste das Event aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. In diesem Jahr können die Hobbyflieger aber wieder durchstarten.