Dass die Vierlinge mit ihrer Mutter zusammen und noch am Leben sind, haben sie dem Einsatz mehrerer Tierfreunde zu verdanken. Angefangen hatte alles vor einem halben Jahr, als Martina Koberstein aus Kiel im Norddeutschen Rundfunk den Beitrag über die Sensationsgeburt von Vierlingen in einem Milchviehbetrieb in Schleswig Holstein sah. "Das wurde da wie eine Büllerbü-Romantik dargestellt - die Vierlinge im Stroh mit ihrer Mama. Und mir war sofort klar, dass das Glück nur sehr kurz sein wird."

Tiere kommen zum Aufpäppeln nach Meck-Pomm

Denn alle Kälbchen sollten beim Schlachter landen, weil sie für die Zucht ungeeignet sind. Das wollte Martina Kolberstein verhindern und stieß auf den Tierschutzverein von Conny Böttger in Glashütte, wo Rinder glücklich bis an ihr Lebensende grasen können. Böttger kann den Besitzer der Vierlinge überzeugen, ihr die Tiere zu verkaufen. Doch weil die Tiere für den Transport nach Sachsen noch zu schwach sind, kommen sie zunächst zum Aufpäppeln auf den Lottihof in Mecklenburg-Vorpommern. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Kuh kennt kein Gras

Vor allem für die Mutterkuh war das eine neue Welt, denn sie hatte noch nie Gras gesehen, erzählt Hofleiterin Christine Geburtig: "Die kannte nur Hochleistungsfutter und die stand bei uns auf der Wiese und ihre Kälbchen haben Gras gefressen. Und sie wusste nicht, wie man Gras frisst! Sie hat immer geschrien nach Hochleistungsfutter. Und da haben wir das Futter ins Gras gestreut oder haben Gras gemäht und mit in den Trog geschmissen, damit sie den Geschmack von Gras kennenlernt." Inzwischen rühre sie nichts anderes mehr an. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Sie hat immer geschrien nach Hochleistungsfutter. Christine Geburtig vom Lottihof in Mecklenburg über die Mutterkuh

In Glashütte angekommen, brauchen Mutter Aurelia und ihre Vierlinge aber erst einmal ein bisschen Zeit für sich, bevor sie in die Rindergruppe des Hofs integriert werden. Ein wichtiger Schritt, denn auch diese Tiere leben in einer Gemeinschaft.

