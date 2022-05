Damit will die Nationalparkverwaltung nach eigenen Angaben ein weiteres Absinken der Brutvogelzahlen vor allem bei Wanderfalken aufhalten. Auch für weitere Tierarten im Nationalpark soll eine störungsarme Aufzucht ihrer Jungtiere ermöglicht werden. Grundsätzliches Ziel sei eine Beruhigung der sensiblen Natur in der Sächsischen Schweiz, hieß es in der Mitteilung. Zuletzt sei das Übernachten auch bei Nichtkletterern attraktiv geworden. Neben dem Fäkalien- und Erosionsproblem wachse auch die Zahl derer, die Feuer machen, mit Musikboxen die nächtliche Ruhezeit in der Natur stören und Müll hinterlassen.