Kein Arbeitstag ist wie der andere: Das hat eine Streifenfahrt der Sebnitzer Polizei in dieser Woche bewiesen. Die Polizeibeamten entdeckten bei Hohnstein auf der Straße Polenztal ein ungewöhnliches Hinweisschild. Darauf setzt eine fliegende Untertasse per Traktorstrahl einen Alien auf die Erde ab. In 100 Metern, wie ein Pfeil rechts unter dem Bild angibt.